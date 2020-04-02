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Фармзаводы Москвы в условиях пандемии работают в штатном режиме

Всего в столице работают 15 крупных и средних производителей медикаментов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московские заводы фармацевтических компаний продолжают выпуск лекарств в запланированных объемах, в том числе на неделе с 30 марта по 5 апреля, объявленной нерабочей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В Москве работают 15 крупных и средних производителей медикаментов, они продолжают деятельность в штатном режиме. Всего в фармацевтической промышленности Москвы трудится почти 11 тыс. человек, им созданы необходимые условия для работы, обеспечены меры безопасности: на производствах введен ежедневный контроль температуры тела, сотрудники с симптомами заболевания к работе не допускаются. Весь персонал обеспечен масками и антисептиками, проводится дополнительная дезинфекция в местах общего пользования", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что московский завод фармацевтической компании "Сервье", который специализируется на производстве препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, запустил на прошлой неделе в промышленную эксплуатацию систему маркировки и прослеживаемости на производственном комплексе. В дальнейшем планируется наращивание мощности производства лекарственных препаратов с маркировкой.

Еще один из ключевых поставщиков лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - Московский эндокринный завод - также полностью обеспечен ресурсами, чтобы продолжить бесперебойное производство и при необходимости увеличить мощности, отмечается в сообщении.

"Фармацевтика - важнейшая отрасль для города и его жителей. Это не только обеспечение населения важнейшими лекарственными препаратами, но и высокооплачиваемые рабочие места - за 2019 год средняя заработная плата по отрасли превысила 115 тыс. рублей. А объем отгруженных товаров за прошлый год составил 126,35 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2018 году", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

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