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Около половины новых заразившихся коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет

6% из числа заболевших - дети
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Почти 46% из 595 подтвержденных новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве - у людей моложе 45 лет. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"Почти 46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших - дети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Всего число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2475.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся выросло за последние сутки на 771 и сейчас составляет 3548 человек в 76 регионах страны. Выздоровели на данный момент 235 человек, 30 человек умерли.

В новость внесена правка (11:53 мск) - передается с уточнением в лиде.

 

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