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Пандемия коронавируса нового типа
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Мобильные бригады в Москве будут оказывать экстренную стоматологическую помощь на дому

Неотложную стоматологическую помощь окажут гражданам, находящимся в режиме изоляции после возвращения из-за рубежа, а также к пенсионерам и инвалидам
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мобильные стоматологические бригады в Москве будут выезжать на дом к гражданам, находящимся в самоизоляции из-за коронавируса, а также к пенсионерам и инвалидам для оказания экстренной и неотложной помощи. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

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"В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Москвы медицинскими организациями сформированы мобильные врачебно-сестринские бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (острая зубная боль и другие экстренные и неотложные состояния) на дому маломобильным гражданам, лицам, находящимся в режиме изоляции после возвращения из-за рубежа, лицам старше 65 лет, пациентам, имеющим хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экстренная и неотложная стоматологическая помощь иным категориям граждан - взрослым и детям - продолжит оказываться во всех городских стоматологических поликлиниках Москвы в часы их работы в полном объеме. В ночное время с 20:00 до 08:00 экстренную и неотложную помощь можно получить в стоматологической поликлинике № 50 по адресу ул. Верхняя Красносельская, дом 19 (для взрослых), а также в детской стоматологической поликлинике № 28 по адресу ул. Генерала Ермолова, дом 12.

В новость были внесены изменения (12:09 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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