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Пандемия коронавируса нового типа

"Алроса" предложила властям Москвы свой бывший офис под задачи борьбы с коронавирусом

В компании отметили, что в настоящее время здание выставлено на продажу, но его можно будет оперативно снять с торгов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Компания "Алроса" готова на период борьбы с распространением нового коронавируса предоставить московским властям свое здание в центре столицы под медицинские нужды. Письмо с таким предложением глава "Алросы" Сергей Иванов направил заместителю московского мэра Анастасии Раковой.

В пресс-службе компании подтвердили, что такое письмо (с его копией ознакомился ТАСС) было направлено во вторник.

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Согласно письму Иванова, компания готова безвозмездно предоставить в распоряжение города современное четырехэтажное здание в Казачьем переулке, которое при необходимости можно оборудовать, например, под медицинские нужды. Сейчас строение, где раньше располагался офис "Алросы", выставлено на продажу, но его можно будет оперативно снять с торгов, уточняется в послании.

"Мы прекрасно понимаем, какие огромные ресурсы брошены на решение этой задачи (сдерживания распространения коронавируса в Москве - прим. ТАСС), и будем рады внести посильный вклад в общее дело", - говорится в письме.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом, 2 475 из них - в Москве. От заболевания, вызванного вирусом, умерли 30 человек, выздоровели 235.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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