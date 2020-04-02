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Конкурс педагогического мастерства для учителей музыки впервые пройдет в Москве

Первый этап конкурса пройдет в дистанционном формате

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первый конкурс педагогического мастерства для учителей музыки откроется в Москве в апреле, его стартовый этап будет проходить дистанционно. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента образования.

"Центр патриотического воспитания и школьного спорта проведет конкурс педагогического мастерства "Новый учитель музыки". Зарегистрироваться в трех номинациях конкурса можно до 10 апреля на официальном сайте центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый этап конкурса пройдет в дистанционном формате. Участники должны прислать на электронный адрес Центра патриотического воспитания видеоролики на тему "Каким должен быть урок музыки в XXI веке?" продолжительностью не более 3 минут и плей-листы "Моя любимая музыка XX - XXI вв." с объяснением, почему участник выбрал именно эти композиции. Участникам, прошедшим в полуфинал, предстоит блиц-турнир на тему трудных педагогических задач и разработка социально значимого образовательного проекта "Современный кабинет музыки". В финале для педагогов проведут мастер-классы, а победителей определят эксперты после итогового круглого стола.

Победители конкурса станут участниками проекта "Музыкальный класс в современной московской школе" и получат комплекты профессионального оборудования. Конкурс пройдет в трех номинациях: "Музыкальный руководитель", "Учитель музыки", "Педагог дополнительного образования по профилю "Музыка".

"До сих пор не было отдельного конкурса для преподавателей музыки, и мы решили это исправить <...> В ходе конкурса участники разработают комплектацию нового "Музыкального класса", а победители получат современное оборудование для преподавания музыки", - приводятся в сообщении слова директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Матвея Говорущенко.

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