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Метромост протяженностью 460 м на участке Солнцевской ветки завершат в 2022 году

Мост позволит поездам проезжать через реку Ликову

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Метромост длиной 460 м построят на перегоне между станциями "Пыхтино" и "Внуково" Солнцевской линии столичного метро к 2022 году. Он позволит поездам проезжать через реку Ликову, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Строительство участка Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внукова" планируется завершить в 2022 году. На нем появятся две станции - "Пыхтино" и "Внуково", соединенные метромостом.

Станция "Пыхтино" откроется на территории поселения Внуковского Новомосковского округа. Она будет расположена с южной стороны Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца. Практически сразу за станционным комплексом "Пыхтино" находится долина реки Ликовы", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Будущая станция "Внуково" будет интегрирована с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Проект также предусматривает строительство перехватывающего паркинга. После открытия новой станции Внуково станет единственным столичным аэропортом, до которого можно будет добраться на метро.

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