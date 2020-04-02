Медики Филатовской больницы приступили к дежурству в московском аэропорту Внуково

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова, перепрофилированной для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, приступили к дежурству в столичном аэропорту Внуково для работы с пассажирами, прибывшими из эпидемиологически неблагоприятных территорий. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач больницы Валерий Вечорко.

"1 апреля 2020 года часть наших сотрудников заступила в воздушной гавани на трудовую вахту. Все медицинские работники оснащены необходимой аппаратурой, защитными костюмами, масками и т.п. Также им обеспечено питание. Трудиться они будут посменно - сутки через трое", - написал главврач.

По его словам, в аэропорту организован отдельный маршрут встречи пассажиров, прибывших из эпидемиологически неблагоприятных территорий. Для них специально выделены отдельно стоящие кабины паспортного контроля, после чего пассажиры автоматически попадают в зону карантинного контроля. "В случае выявления граждан с подозрением на пневмонию или коронавирус они все будут направлены в столичные клиники, которые принимают пациентов с внебольничными пневмониями и с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказал Вечорко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.