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Заразившийся коронавирусом главврач больницы в Коммунарке ведет консультации дистанционно

Денис Проценко проводит дистанционные консультации и обходы, а также тестирует аппарат ИВЛ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Заразившийся коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко во время вынужденной самоизоляции проводит дистанционные консультации и обходы, а также тестирует аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом он сообщил в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

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Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. 24 марта президент РФ Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным посещал больницу и общался с Проценко.

"Чем занимаюсь в изоляции? Да фактически тем же самым: дистанционные консультации и обходы, сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации, внедряем браслеты, и, конечно, "гоняю" отечественный аппарат ИВЛ", - написал Проценко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2475. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Россия
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