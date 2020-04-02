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Российские дизайнеры проведут видеопрезентации в рамках проекта "Москвастобой"

Уточняется, что будут представлены коллекции Igor Gulyaev, Ruban, Julia Dalakian, Elena Souproun, Leather Like Wood и другие

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia присоединилась к культурному онлайн-проекту "Москвастобой", на сайте stayhome.moscow будут проходить презентации коллекций молодых и известных российских брендов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Мостуризма.

"К проекту "Москвастобой", созданному столичным комитетом по туризму, присоединилась Неделя моды Mercedes-Benz в России. 4 и 5 апреля в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia на сайте stayhome.moscow зрители смогут увидеть видеопрезентации московских и российских дизайнеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будут представлены коллекции Igor Gulyaev, Ruban, Julia Dalakian, Elena Souproun, Leather Like Wood и другие.

Проект "Москвастобой" был запущен столичным комитетом по туризму вместе с музеями и культурными площадками города в марте текущего года. Он дает возможность посетить экспозиции ведущих столичных музеев онлайн. Ранее на сайте мэра Москвы сообщалось, что за неделю к онлайн-проекту присоединились более 110 тыс. человек.

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