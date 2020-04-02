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Столичные предприниматели могут обратиться за помощью в центр поддержки экономики Москвы

Центр будет мониторить ситуации на столичных предприятиях

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Центр поддержки экономики Москвы для оперативной помощи предпринимателям организован в Москве, на ресурсе размещена полезная информация о федеральной и столичной поддержке бизнеса, сообщил в четверг на своей странице в соцсети Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Организован Центр поддержки экономики Москвы, куда предприниматели могут оперативно сообщать о возникающих проблемах и получать информацию о текущей экономической ситуации - www.helpmoscoweconomy.ru/", - написал Шапошников.

Он добавил, что в четверг состоялось онлайн-совещание с оперативным штабом правительства Москвы по экономическим вопросам, основная задача которого - мониторинг ситуации на столичных предприятиях и при необходимости оказание им поддержки.

"Непростое время сейчас для всех. Москва - крупнейший финансовый центр страны. В нынешних сложных условиях экономика города вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках. В связи с этим создан оперативный штаб правительства Москвы по экономическим вопросам", - пояснил Шапошников.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 595 и составило 2 тыс. 475. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Россия
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