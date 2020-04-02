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Дворцовые руины в "Царицыно" в Москве планируют отреставрировать

Объекты давно нуждаются в комплексной реставрации, там необходимо восстановить утраченные и руинированные кладки, расчистить и укрепить все элементы, заделать трещины

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Реставрацию выявленных объектов археологического наследия - старинных дворцовых руин в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве - планируется начать в текущем году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Мосгорнаследия.

"Научно-методический совет при столичном Департаменте культурного наследия одобрил разработанную специалистами концепцию консервации, реставрации и приспособления к современному использованию выявленных объектов археологического наследия "Большой Кавалерский корпус, 1779-1794 годы" и "Камер-юнгфарский корпус, 1779-1794 годы". Они представляют собой старинные дворцовые руины. Работы планируется начать в 2020 году", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, объекты давно нуждаются в комплексной реставрации, там необходимо восстановить утраченные и руинированные кладки, расчистить и укрепить все элементы, заделать трещины, чтобы сохранить памятники на долгие годы. Общая площадь двух корпусов составляет почти 2,5 тыс. кв. м. Работы можно будет начать после согласования проекта реставрации в Мосгорнаследии, все этапы пройдут под контролем ведомства.

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