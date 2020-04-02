Власти Москвы совместно с бизнесом создадут рабочую группу по антикризисным мерам

С инициативой создать оперативную группу выступили в московском региональном отделении "Деловой России". Она будет создана при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, совместно с представителями бизнеса и бизнес-объединений.

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по выработке антикризисных мер поддержки бизнеса Москвы в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса начнет работу в понедельник. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в ходе круглого стола с представителями бизнес-объединений и профильных ассоциаций по обсуждению новых мер поддержки.

"Полностью поддерживаю создание оперативной рабочей группы из представителей индустрии и представителей деловых сообществ. В понедельник мы такую оперативную рабочую группу создадим", - сказал Фурсин, призвав бизнес-сообщества направлять кандидатуры для формирования группы.

Поддержка бизнеса в Москве в условиях кризиса

Правительство Москвы 24 марта ввело для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, отсрочку до 31 декабря 2020 года по авансовым платежам по налогу на имущество и земельный налог, а также по уплате торгового сбора.

Кроме того, освободили от платы за аренду земельных участков и нежилых объектов у города на период временного приостановления деятельности предприятия в сфере культуры и спорта, а также компании, занимающиеся выставочной, развлекательной и образовательной деятельностью. Для гостиниц, общепита и предприятий в сфере туризма, арендующих муниципальные земельные участки и нежилые объекты, ввели отсрочку за апрель, май и июнь.

Позднее власти также ввели для малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса возможность возместить часть своих затрат на оборудования: до 25% при покупке зарубежного оборудования и до 35% - при покупке отечественного. Помимо этого, ввели меры финансовой поддержки столичных экспортеров - теперь они могут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.