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Пандемия коронавируса нового типа

Штрафовать нарушителей режима в Москве не будут до специального постановления

Также в постановлении будут прописаны правила пользования автомобилями в условиях режима повышенной готовности
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Москвичей не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции до оглашения правил перемещения по городу. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В рамках реализации принятых вчера поправок в Кодекс административных правонарушений города Москвы правительство города и Главное управление МВД готовят проект соглашения по администрированию этих статей. Когда этот проект соглашения будет подготовлен и подписан, будет издан и подзаконный акт правительства Москвы, который определит именно правила, кто и когда может покидать [квартиру], как выезжать на машине и так далее", - сказал Шапошников.

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Он подчеркнул, что до публикации вышеуказанных документов москвичей штрафовать не начнут.

"Ни за передвижения по городу, ни за передвижение на автомобиле до подписания соглашения и подзаконного акта горожан штрафовать не будут. Но это не означает, что надо нарушать режим самоизоляции. Еще раз напоминаю, что в первую очередь важна наша самодисциплина", - уточнил Шапошников.

По его словам, в документах также будут прописаны правила пользования автомобилями в условиях режима повышенной готовности в Москве. Предполагается, что всех водителей личного транспортного средства, которые не будут иметь специального разрешения, сотрудники правоохранительных органов будут задерживать.

"Автомобили нарушителей будут отправлены на штрафстоянки. Такие меры будут применяться не только к гражданам, у которых выявлена инфекция, но и ко всем остальным. И это, безусловно, будет прописано в подзаконном акте. Поэтому мы ждем подзаконный акт и соглашение правительства столицы и полиции", - заключил спикер Мосгордумы.

О законе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в размере до 5 тыс. рублей. Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы и с этого же дня вступает в силу.

Также закон предусматривает административную ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, работы объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, оказания услуг с посещением граждан таких объектов и организаций. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических - от 200 до 300 тыс. рублей; за повторное нарушение - 40-50 тыс. рублей и 300-500 тыс. рублей соответственно.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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