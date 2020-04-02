Вторую часть материальной помощи пожилым москвичам выплатят сразу после 14 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пенсионеры в Москве получат вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. рублей после 14 апреля, ждать ее до мая не придется. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями - самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. Вторая часть материальной помощи в размере 2 тыс. рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придется", - написал мэр.

Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года. Субъекты Федерации вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия. Все ранее введенные ограничения в Москве будут продлены до 1 мая.

Ранее сообщалось, что в качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов московским пенсионерам, которые находятся дома на самоизоляции, будет выплачена материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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