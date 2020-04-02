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Более 90% поездок в транспорте Москвы осуществляется с помощью карты "Тройка"

По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, с момента появления карты ее приобрели более 32 млн пассажиров

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Более 90% поездок в транспорте Москвы осуществляется с помощью электронной карты "Тройка". С момента появления карты ее приобрели более 32 млн пассажиров, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Ровно семь лет назад появилась карта "Тройка", которая объединила билеты на все виды городского общественного транспорта <...> С момента появления карты "Тройка" более 32 миллионов карт было выдано пассажирам. Это в 2,5 раза больше, чем численность населения Москвы. Сейчас в столице более 90% всех поездок совершается с помощью универсальной транспортной карты", - говорится в сообщении.

Карты "Тройка" принимают для входа в различные культурно-развлекательные объекты. По карте доступны почти 60 различных городских сервисов и услуг. Для оплаты этих сервисов горожане пользовались картой "Тройка" более 1,3 млн раз.

Карта "Тройка" меняла свой облик более 550 раз. Самый крупный тираж тематических карт "Тройка" был выпущен в честь чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. К этому спортивному событию для болельщиков выпустили 110 тыс. карт особого дизайна.

Карта "Тройка" выпускается в виде альтернативных носителей: брелоков, силиконовых и кожаных браслетов, вкладышей, наклеек, жетонов, колец и других. Самый востребованный из них - брелок. В прошлом году пассажиры купили около 50 тыс. экземпляров данного вида носителя. На карту можно записать почти все виды проездных билетов или пополнить билет "Кошелек" для проезда в метро, монорельсе, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и наземном городском транспорте.

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