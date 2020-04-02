Синоптики прогнозируют в Москве кратковременное похолодание

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Кратковременное похолодание ожидается в Москве в воскресенье. Температура днем упадет сразу на 5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье произойдет небольшой сбой в векторе повышения температуры. Ночью будут отрицательные значения, а днем максимальные значения всего лишь около 5 градусов тепла, может быть 6 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сбой будет коротким. Уже в понедельник температура вновь начнет расти.

По данным Гидрометцентра, в пятницу и субботу днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, а в воскресенье - 4-6 градусов. Как сообщил Вильфанд, выпавший в начале недели снег растает в Москве уже в пятницу, этому поспособствуют небольшой дождь и высокая температура.