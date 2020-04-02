{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют в Москве кратковременное похолодание

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, днем в воскресенье максимальная температура составит 5 градусов тепла

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Кратковременное похолодание ожидается в Москве в воскресенье. Температура днем упадет сразу на 5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье произойдет небольшой сбой в векторе повышения температуры. Ночью будут отрицательные значения, а днем максимальные значения всего лишь около 5 градусов тепла, может быть 6 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сбой будет коротким. Уже в понедельник температура вновь начнет расти.

По данным Гидрометцентра, в пятницу и субботу днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, а в воскресенье - 4-6 градусов. Как сообщил Вильфанд, выпавший в начале недели снег растает в Москве уже в пятницу, этому поспособствуют небольшой дождь и высокая температура.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве впервые умер от коронавирусной инфекции пациент моложе 40 лет
У него была артериальная гипертензия и ожирение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС