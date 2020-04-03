Оперштаб Москвы объяснил причины перебоев в работе горячей линии по коронавирусу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Большое количество звонков зафиксировали на горячей линии по вопросам о коронавирусе в Москве за последние дни, из-за этого наблюдались перебои в ее работе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

В Москве работает единая справочная служба, позвонить туда можно по телефону +7(495)777-77-77. Однако для решения вопросов, связанных с коронавирусом (оформление больничных листов, получение разных видов социальной помощи), необходимо звонить на горячую линию по телефону +7(495)870-45-09.

"Действительно, в последние дни фиксировалось огромное количество звонков на горячую линию, в связи с чем она работала с перебоями", - говорится в сообщении.

Горячая линия по коронавирусу столичного департамента здравоохранения заработала в начале марта. Специалисты обрабатывают звонки, поступающие от москвичей и жителей других регионов, консультируют, дают рекомендации, а также помогают с оформлением больничных листов.