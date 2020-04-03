{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Оперштаб Москвы объяснил причины перебоев в работе горячей линии по коронавирусу

Там отметили большое количество звонков, поступающих в справочную службу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Большое количество звонков зафиксировали на горячей линии по вопросам о коронавирусе в Москве за последние дни, из-за этого наблюдались перебои в ее работе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

На эту тему
Власти Москвы продлили "коронавирусные ограничения". Главное

В Москве работает единая справочная служба, позвонить туда можно по телефону +7(495)777-77-77. Однако для решения вопросов, связанных с коронавирусом (оформление больничных листов, получение разных видов социальной помощи), необходимо звонить на горячую линию по телефону +7(495)870-45-09.

"Действительно, в последние дни фиксировалось огромное количество звонков на горячую линию, в связи с чем она работала с перебоями", - говорится в сообщении.

Горячая линия по коронавирусу столичного департамента здравоохранения заработала в начале марта. Специалисты обрабатывают звонки, поступающие от москвичей и жителей других регионов, консультируют, дают рекомендации, а также помогают с оформлением больничных листов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки
В оперативном штабе Москвы сообщили, что жители города могут поехать в другой район в случае серьезной необходимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС