"Известия": московские таксисты попросили власти организовать раздачу масок водителям

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Профсоюз "Таксист" попросил власти Москвы организовать пункты бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты для водителей такси либо зафиксировать разумную оптовую цену на эти товары. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо председателя профсоюза Ярослава Щербинина на имя мэра столицы Сергея Собянина.

"Профсоюз просит рассмотреть возможность организации пунктов бесплатной раздачи средств защиты от инфекции для водителей совместно с памятками о правильном их использовании или зафиксировать разумную оптовую цену, по которой таксисты <...> могли бы приобретать их, также в специальных пунктах", - говорится в письме, которое было направлено столичному градоначальнику 23 марта.

Как пояснил изданию глава профсоюзной организации, бесплатная раздача масок и дезинфицирующих средств позволит водителям экономить ежедневно 200-300 рублей или около 10% дневного заработка. Он отметил, что даже с учетом резкого падения спроса столичным таксистам нужны сотни тысяч индивидуальных средств защиты на неделю работы.

В ряде сервисов такси поддержали обращение, указав на отсутствие необходимого количества масок в розничной продаже.

Столичное управление Роспотребнадзора проводит выборочные проверки городского транспорта Москвы, а также операторов каршеринга и такси на соблюдение предписаний по профилактике коронавируса. Ранее сотрудникам столичного департамента транспорта, ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс", операторам каршеринга, таксомоторным кампаниям и агрегаторам были даны предписания об обеспечении водителей дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками для обработки рук, проведении проветривания, влажной уборки салона и профилактической дезинфекции ручек дверей, поручней, подлокотников кресел (в междугородних автобусах также откидных столиков, пряжек ремней безопасности, персональных панелей управления, частей спинок).

В четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" сообщил, что Россия в середине апреля сможет выйти на объем производства в 4 млн различных типов защитных масок в сутки, покрыв ежедневный дефицит и обеспечивая запас в регионах. Также глава Минпромторга сообщил о росте производства кожных антисептиков почти в пять раз по сравнению с показателем середины марта - до 220 тыс. литров в сутки.