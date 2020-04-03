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Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

Сила ветра достигнет 17 м/с

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс десяти градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс двух градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 3 апреля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус один градус.

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Россия
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