Синоптики прогнозируют резкие перепады ночных и дневных температур в Москве

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Игра температур" начнется в Москве в понедельник: ночи будут прохладными, а дневные температуры будут высокими. Воздух днем будет прогреваться до 12 градусов тепла, а ночью - остужаться до 5 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник область высокого давления будет перемещаться, и из-за антициклона начнется "игра температур". Ночью подстилающая поверхность будет остужаться, соответственно температуры будут отрицательными, в диапазоне 0-5 градусов мороза, а днем 10-12 градусов тепла. Значительный суточный ход", - сказал он.

По словам Вильфанда, к понедельнику также утихнет ветер, уйдут осадки.