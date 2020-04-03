Более 45 человек поступили за сутки в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сорок шесть человек поступило в больницу в Коммунарке за последние сутки, всего на лечении в медцентре находится 324 пациента. Об этом сообщил главный врач учреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook .

"Всего за сутки поступило 46, выписано 43 (COVID 25)", - написал Проценко.

Он также пояснил, что в больнице находятся 324 пациента, из них 254 с диагнозом пневмония, 165 человек с подтвержденным коронавирусом. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) лежат 27 пациентов, семеро из них на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.