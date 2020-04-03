{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 45 человек поступили за сутки в больницу в Коммунарке

В больнице находятся 324 пациента, из них 254 с диагнозом пневмония, 165 человек с подтвержденным коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сорок шесть человек поступило в больницу в Коммунарке за последние сутки, всего на лечении в медцентре находится 324 пациента. Об этом сообщил главный врач учреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего за сутки поступило 46, выписано 43 (COVID 25)", - написал Проценко.

Он также пояснил, что в больнице находятся 324 пациента, из них 254 с диагнозом пневмония, 165 человек с подтвержденным коронавирусом. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) лежат 27 пациентов, семеро из них на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Единая Россия" запустила онлайн-эстафету, где можно будет рассказать о своих регионах
Участники марафона будут публиковать фотографии достопримечательностей своего региона и рассказывать о них
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС