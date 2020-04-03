Дорога между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского в Москве готова к открытию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Специалисты одобрили введение в эксплуатацию дороги длиной 1,3 км между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дороги, являющейся связкой между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского в районе Московского госуниверситета имени Ломоносова", - приводятся в сообщении слова председателя ведомства Олега Антосенко.

Строительство объекта началось в августе 2018 года. В рамках проекта была построена дорога протяженностью 1,3 км, подземный пешеходный переход длиной 26 м, благоустроено 12 тыс. кв. м. У новой дороги по две полосы движения в каждую сторону, максимальная разрешенная скорость составит 60 км/ ч. Вдоль проезжей части проложены тротуары, велодорожки, для пешеходов обустроены наземные переходы.

"По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на дорожных объектах города. Регулярные проверки, инструментальный контроль позволяют выявлять и устранять все нарушения на стадии строительства. На данном объекте специалисты комитета провели 18 проверок, контролируя строительство на каждом этапе. Регулярно привлекался центр экспертиз, так, отдел обследования грунтов и конструктивных слоев дорожной одежды провел восемь выездов и выдал 21 заключение. Все нарушения и замечания к моменту ввода объекта в эксплуатацию были устранены", - добавил Антосенко.