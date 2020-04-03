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Пандемия коронавируса нового типа
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Более 730 ординаторов приступили к работе в поликлиниках Москвы

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, городские поликлиники сейчас, в первую очередь, переориентированы на работу на выезде, в связи с этим нагрузка на них увеличивается

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 730 ординаторов усилили работу городских поликлиник, они ведут прием непосредственно в медицинских организациях, а также выезжают на дом к пациентам. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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30 марта о необходимости продумать возможность привлечь к работе по борьбе с коронавирусом непрофильных врачей, а также ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений говорил президент России Владимир Путин.

"Городские поликлиники сейчас, в первую очередь, переориентированы на работу на выезде, в связи с этим нагрузка на них увеличивается. Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов. В настоящее время уже более 730 молодых специалистов приступили к работе", - сказала заммэра.

Ракова добавила, что все ординаторы имеют первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами участковыми. Они на ежедневной основе ведут приемы в поликлиниках, посещают пациентов на дому. Перед началом работы они прошли обучение в системе ЕМИАС, подробный инструктаж по работе с пациентами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и получили возможность вести прием самостоятельно.

По словам заммэра, в городских поликлиниках приняты масштабные меры по профилактике коронавируса. Организована маршрутизация, которая разделяет потоки здоровых и больных пациентов, на входе проводится термометрия, усилены выездные службы для оказания медицинской помощи на дому. Кроме того, пациентам с температурой и признаками ОРВИ в обязательном порядке выдаются медицинские маски.

В новость были внесены изменения (10:38 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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