В Москве создан временный центр обработки данных людей, прибывающих из-за рубежа

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Временный центр обработки данных людей, прибывающих из-за границы, создан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В соответствии с принятыми в столице мерами по борьбе с распространением коронавируса департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности организовал работу центра обработки данных, в котором 180 сотрудников круглосуточно обрабатывают анкеты возвращающихся из-за границы граждан. Центром за семь дней проведен учет 41 тыс. анкет граждан, прибывших из-за границы в аэропорты Москвы", - сообщили в департаменте.

Анкеты с аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский доставляют в учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы. В целях соблюдения мер безопасности анкеты предварительно обеззараживают путем кварцевания, а сотрудников обеспечивают средствами личной гигиены и необходимым оборудованием.

В рамках реализации задач оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве данный учет необходим для контроля за состоянием здоровья прибывших граждан и позволяет врачам при появлении случаев заражения оперативно проводить профилактические мероприятия.