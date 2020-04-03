{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Строительство инженерных сетей для новой больницы в ТиНАО почти завершено

В строительстве задействованы более 2 тыс. человек и свыше 400 единиц техники

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Строители практически завершили прокладку инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков, который в пятницу проконтролировал ход работ.

"Прокладка инженерных сетей к медицинскому учреждению ведется высокими темпами и в круглосуточном режиме, работы стартовали 10 марта и уже практически выполнены", - сказал он.

Бирюков уточнил, что в строительстве задействованы все службы столичного комплекса городского хозяйства, в общей сложности - более 2 тыс. человек и свыше 400 единиц техники.

На сегодняшний день к больнице уже проведен газопровод общей протяженностью 15 км, проложено около 5,5 км водопроводных и свыше 5 км канализационных сетей, полностью готовы водозаборный узел мощностью 1 тыс. 250 кубометров в сутки, очистные сооружения, обеспечена подача питьевой воды на объект. Кроме того, завершено строительство газовой котельной, которая обеспечит новую больницу теплом и горячей водой, в ближайшие дни начнется ее поэтапный запуск. Продолжаются работы по обеспечению новой больницы электроснабжением.

"На сегодняшний день проложено 28 км кабельных линий, возведены и включены в работу семь трансформаторных подстанций. В обычных условиях на выполнение такого объема работ с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода <...> Все работы идут по графику и будут завершены в срок, установленный мэром", - добавил Бирюков.

Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в ТиНАО началось в середине марта, она станет дублером стационара в Коммунарке и продолжит работать и после нормализации эпидемиологической ситуации. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в Московском регионе
В ближайшее время ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС