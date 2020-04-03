Строительство инженерных сетей для новой больницы в ТиНАО почти завершено

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Строители практически завершили прокладку инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков, который в пятницу проконтролировал ход работ.

"Прокладка инженерных сетей к медицинскому учреждению ведется высокими темпами и в круглосуточном режиме, работы стартовали 10 марта и уже практически выполнены", - сказал он.

Бирюков уточнил, что в строительстве задействованы все службы столичного комплекса городского хозяйства, в общей сложности - более 2 тыс. человек и свыше 400 единиц техники.

На сегодняшний день к больнице уже проведен газопровод общей протяженностью 15 км, проложено около 5,5 км водопроводных и свыше 5 км канализационных сетей, полностью готовы водозаборный узел мощностью 1 тыс. 250 кубометров в сутки, очистные сооружения, обеспечена подача питьевой воды на объект. Кроме того, завершено строительство газовой котельной, которая обеспечит новую больницу теплом и горячей водой, в ближайшие дни начнется ее поэтапный запуск. Продолжаются работы по обеспечению новой больницы электроснабжением.

"На сегодняшний день проложено 28 км кабельных линий, возведены и включены в работу семь трансформаторных подстанций. В обычных условиях на выполнение такого объема работ с учетом проектирования потребовалось бы не менее полугода <...> Все работы идут по графику и будут завершены в срок, установленный мэром", - добавил Бирюков.

Строительство инфекционной больницы в деревне Голохвастово в ТиНАО началось в середине марта, она станет дублером стационара в Коммунарке и продолжит работать и после нормализации эпидемиологической ситуации. Медучреждение рассчитано на 500 коек с возможностью расширения до 656 и трансформации каждой койки под реанимационную.