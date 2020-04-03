В Москве отделы ЗАГС не будут приостанавливать регистрацию заключения браков и разводов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московские отделы ЗАГС не будут приостанавливать регистрацию заключения браков и разводов. Заключить брак горожане смогут в неторжественной обстановке и без гостей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"В целях предотвращения распространения в Москве новой коронавирусной инфекции торжественные регистрации заключения брака, а также регистрации брака на новых площадках приостановлены до особого распоряжения. Регистрация заключения брака будет проводиться исключительно в отделах ЗАГС в неторжественной обстановке в присутствии молодоженов и без гостей", - уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, если молодожены уже подали заявление на ближайшие даты, но хотят перенести регистрацию на более поздний срок, они должны заполнить заявление о переносе даты по установленной форме и направить его на электронную почту zags-shtab@mos.ru.

"Все заявления будут рассматриваться оперативно в течение одного-трех дней. При наличии заявления о переносе на новую дату ранее уплаченные государственные пошлины за предоставление услуги оплачивать повторно не потребуется", - уточнили в пресс-службе.

Подать заявление на регистрацию брака на доступные даты можно только онлайн - через Единый портал государственных услуг - не ранее, чем за год до даты регистрации заключения брака.

"По остальным услугам с 4 апреля и до особого распоряжения отделы ЗАГС Москвы будут работать только по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по номеру +7 (495) 777-77-77 и попросить соединить с отделом ЗАГС для записи на прием", - пояснили в пресс-службе.

Для профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания приняты профилактические меры. Специалисты регулярно проводят дезинфекцию помещений. Сотрудники обеспечены масками и респираторами. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.