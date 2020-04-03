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Время ожидания нужных сигналов светофоров сократят в Москве из-за освободившихся дорог

Будет изменен режим работы 5 тыс. светофоров

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московские светофоры изменят режим работы с учетом текущей обстановки и уменьшением числа автомобилей на дорогах. Циклы будут работать по минимальным значениям, сообщил в пятницу столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Из-за режима самоизоляции в городе существенно снизился трафик. Светофоры будут работать с учетом текущей дорожной ситуации - циклы будут работать по минимальным значениям. Это значит, что время ожидания на светофоре для автомобилистов и пешеходов будет уменьшено", - сказали в учреждении.

В ЦОДД отметили, что с 30 марта, когда в Москве начал действовать режим самоизоляции, количество автомобилей и пешеходов на дорогах города резко сократилось. Так, дороги в Москве утром 2 апреля были свободнее на 86%, чем три недели назад. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года метро было свободнее на 84%, наземный транспорт - на 74%, такси и каршеринг - на 63%. В связи с текущей дорожной обстановкой будет изменен режим работы 5 тыс. светофоров.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Россия
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