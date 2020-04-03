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Пандемия коронавируса нового типа

Медицинским компаниям Москвы предоставят льготные займы до 500 млн рублей под 1%

Средства можно будет потратить на закупку оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также на приобретение критически важной готовой продукции за рубежом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Столичные компании, которые занимаются производством медоборудования и лекарств, смогут получить льготные займы объемом до 500 млн рублей на два года под 1% годовых, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"На платформе i.moscow (сайт Московского инновационного кластера - прим. ТАСС) стала доступна новая мера поддержки. Московские компании, которые производят медицинское оборудование и лекарства, смогут получить льготные займы до 500 млн рублей на два года под 1%", - говорится в сообщении.

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Деньги можно потратить на закупку оборудования, сырья, материалов и комплектующих, а также на приобретение критически важной готовой продукции за рубежом. Заявки будут рассматривать в ускоренном режиме, софинансирование не понадобится. С предложением о таких займах выступил Фонд развития промышленности, инициатива направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

"Новая программа Фонда развития промышленности крайне своевременна и нацелена на поддержку производителей медицинского оборудования, а также медицинских изделий и лекарственных препаратов, задействованных в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга России, чтобы модернизировать отечественную промышленность, организовать новые производства, обеспечить импортозамещение.

По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4 тыс. 149 человек в 78 регионах страны. Выздоровели на данный момент 281 человек, 34 человека умерли. В Москве к настоящему моменту зафиксировано 2 тыс. 923 случая коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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