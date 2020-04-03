Около 850 тыс. человек уехали из Москвы в минувшие выходные

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Около 850 тыс. жителей Москвы покинули город в минувшие выходные, перед началом действия режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Такую статистику в пятницу предоставил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Дорожные факты: 567 тыс. автомобилей или 850 тыс. жителей покинули город 27-29 марта", - сообщили в организации.

Ранее ЦОДД сообщал, что с 30 марта, когда в Москве начал официально действовать режим самоизоляции, количество автомобилей и пешеходов на дорогах города резко сократилось. Так, дороги в Москве утром 2 апреля были свободнее на 86%, чем три недели назад. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года метро было свободнее на 84%, наземный транспорт - на 74%, такси и каршеринг - на 63%. В связи с текущей дорожной обстановкой в столице будет изменен режим работы около 5 тыс. светофоров в пользу минимальных цветовых циклов.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.