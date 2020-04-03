Более 5 тыс. единиц спецтехники используют ежедневно в Москве для дезинфекции дорог

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ежедневно для промывки и дезинфекции автомобильных дорог на территории Москвы используется более 5 тыс. единиц специальной техники. Об этом в пятницу журналистам сообщил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

"Три раза в день наши специалисты проводят промывку и дезинфекцию дорог. Мы используем дезинфицирующее средство, шампунь и воду. Всего для промывки фасадов, автомобильных знаков, дорог задействовано более 5 тыс. специальной техники", - сказал Орешкин.

Он добавил, что дезинфекция проходит и на всех предприятиях столичного комплекса городского хозяйства, которые работают в круглосуточном режиме.