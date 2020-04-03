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Пандемия коронавируса нового типа

Массовых остановок машин для выяснения цели поездок в Москве пока не будет

Кроме того, сотрудники полиции пока не могут привлекать к ответственности за нарушение режима самоизоляции
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД пока не будут массово останавливать автомобили в Москве, чтобы выяснить цель поездки водителя в связи с режимом самоизоляции, который введен в столице для всех граждан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Никаких сплошных проверок автомобилистов пока не будет. Сотрудники ГИБДД, безусловно, будут останавливать нарушителей правил дорожного движения, но выборочно они могут остановить и машину, чтобы поинтересоваться целью поездки. Если человек едет на работу, за город, с дачи, в магазин или поликлинику, он продолжит движение", - пояснил собеседник агентства, отметив, что ровно так же полицейские действуют и по отношению к гражданам, которые находятся на улице или в метро. Как правило, полицейские лишь напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

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Источник также пояснил, что штрафы за нарушение указа мэра Москвы о режиме повышенной готовности, который предусматривает режим самоизоляции, введены в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы, но сотрудники полиции исполняют федеральные законы, в связи с чем они пока не могут привлекать к ответственности за нарушение режима самоизоляции. "Для урегулирования этого момента необходимо соответствующее соглашение между московскими властями и ГУ МВД РФ по Москве, которое будет подписано в ближайшее время", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем ответственности подлежат все граждане, которые обязаны соблюдать самоизоляцию после возвращения из-за рубежа, контактов с заболевшими или во время пребывания на домашнем лечении.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции: для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, за повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства - 5 тыс. рублей.

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Гражданам разрешается покидать дом только в случае обращения за экстренной медпомощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, допускается выход из дома на работу, если есть обязанность ее посещения, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, а также для выгула собаки или выброса мусора.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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