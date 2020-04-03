Столичные власти заявили, что онкобольные продолжат получать помощь

Департамент 2 апреля опубликовал распоряжение, согласно которому медорганизации Москвы должны рассмотреть возможность переноса сроков диспансеризации онкобольных, находящихся в ремиссии. Руководителям медучреждений поручено рассмотреть возможности переноса сроков плановой госпитализации больных с доброкачественными новообразоманиями в период реализации мер, применяемых в городе для предотвращения распространения коронавируса.

МОСКВА 3 апреля. /ТАСС/. Люди, имеющие онкологические заболевания, продолжат получать необходимую медицинскую помощь в Москве, плановые операции для них переноситься не будут. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"Все городские медицинские организации, которые оказывают помощь людям с онкологическими заболеваниями, работают в обычном режиме. Плановые хирургические вмешательства будут проводиться в плановом порядке по месту назначения операции. При выявлении прогрессирования онкологических заболеваний все диагностические мероприятия будут проведены в назначенные сроки", - говорится в сообщении.

При этом общие правила по режиму обязательной самоизоляции продолжают действовать для онкологических пациентов III клинической группы, не имеющих признаков прогрессирования заболевания и жалоб на состояние здоровья. Сроки их контрольных осмотров будут отложены до нормализации эпидемиологической обстановки в городе.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.