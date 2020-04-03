Компаниям у подъезда в Москве будет грозить штраф как нарушителям режима самоизоляции

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Компания из трех человек, собравшаяся у подъезда в Москве, будет считаться нарушающей режим самоизоляции в период действия ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"У нас нет задачи никого записать в "злостники", но если у подъезда будет сидеть компания из трех человек, это будет нарушение. Им за это грозит штраф в 4 тыс. рублей", - сказал он в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Шапошников уточнил, что при повторном нарушении штраф составит 5 тыс. рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.