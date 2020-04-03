Передвигаться на одной машине в Москве могут совместно проживающие граждане

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.
"Если он в автомобиле едет один до ближайшего [пункта назначения], он не может посадить второго, третьего, четвертого, это будет нарушение полутора метров, они будут оштрафованы. Если они живут, проживают вместе - это абсолютно верное уточнение, - они находятся, грубо говоря, на совместной самоизоляции, то есть если что-то у них есть, то они уже друг с другом пересеклись <...> Если одна семья живет вместе, находятся на самоизоляции вместе, они могут, паспорта надо взять с собой, если выходят в магазин ближайший, карман не оттянет", - сказал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.
В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.