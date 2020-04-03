Передвигаться на одной машине в Москве могут совместно проживающие граждане

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

"Если он в автомобиле едет один до ближайшего [пункта назначения], он не может посадить второго, третьего, четвертого, это будет нарушение полутора метров, они будут оштрафованы. Если они живут, проживают вместе - это абсолютно верное уточнение, - они находятся, грубо говоря, на совместной самоизоляции, то есть если что-то у них есть, то они уже друг с другом пересеклись <...> Если одна семья живет вместе, находятся на самоизоляции вместе, они могут, паспорта надо взять с собой, если выходят в магазин ближайший, карман не оттянет", - сказал он.