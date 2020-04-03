В Москве более 800 заразившихся коронавирусом лечатся дома

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Дома лечатся от коронавируса 836 человек в Москве, всего случаев заражения в городе почти 3 тыс. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"На домашнем излечении от коронавируса сегодня в Москве находится 836 заболевших", - сказали в штабе.

Ранее днем в столице стало известно о еще 448 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2 923 случая коронавируса.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву. По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.