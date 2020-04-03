В Москве 90% людей старше 65 лет соблюдают режим самоизоляции

"По данным геоаналитики сотовых операторов, люди старшего поколения демонстрируют ответственный подход к режиму самоизоляции. В категории людей старше 65 лет почти 90% с начала недели остаются дома, лишь 5% выходили на улицу вблизи своего места пребывания", - говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России сейчас составляет 4 149 человек. Выздоровел 281 человек, 34 человека умерли. В Москве к настоящему моменту зафиксированы 2 923 случая заражения новым коронавирусом.

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