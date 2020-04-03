В Москве сотрудники ГАИ беседуют с пожилыми на улицах и призывают их оставаться дома

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции провели уже более 2 тыс. бесед с пожилыми людьми на улицах о необходимости соблюдать режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период с 26 марта по 2 апреля текущего года сотрудниками столичной ГИБДД проведено более 2 тыс. профилактических бесед о необходимости соблюдения режима самоизоляции с гражданами старше 65 лет", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что беседы проводятся помимо основной работы сотрудников по контролю дорожного движения.