Режим самоизоляции в Москве позволит медикам справиться с наплывом пациентов

"Я проезжаю по улицам Москвы, у меня сердце кровью обливается, потому что они пустые <...> А с другой стороны, меня обнадеживает, что мы такими мерами собьем рост инфекционных заболеваний, а значит, медицинская система будет способна справиться с наплывом пациентов", - сказал он.

Собянин призвал максимально придерживаться режима самоизоляции, так как от этого зависит жизнь и здоровье людей, особенно пожилого возраста. По его словам, горожане ведут себя ответственно и соблюдают рекомендации властей, поэтому пока нет необходимости вводить жесткий пропускной режим. Планы о его введении, отметил мэр, были, поскольку в прошлые выходные большое количество людей "решили расслабиться", но ситуация изменилась, в эту неделю москвичи проявили редкую дисциплину и самоотдачу.

При этом он не исключил, что пропускной режим может быть введен в столице, если жители перестанут придерживаться самоизоляции и рекомендаций властей. "Важно придерживаться тех рекомендаций и тех решений, которые были сделаны. Тогда нам не придется ужесточать режим, не надо будет вводить пропускной режим, - отметил Собянин. - Единственное, что я прошу, чтобы мы не дошли до этого порога, и дальше продолжать себя вести ответственно. Это непросто. Потому что до этого мы говорили о недельном режиме самоизоляции, сейчас месяц - это выдержать очень сложно".

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.