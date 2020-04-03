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Пандемия коронавируса нового типа

Московский международный дом музыки отменил концерты до 1 мая

Деньги за билеты на отмененные мероприятия, приобретенные на сайте ММДМ, будут возвращены автоматически

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московский международный дом музыки (ММДМ) приостановил концертную деятельность до 1 мая в связи с продлением режима самоизоляции граждан в Москве, сообщается на сайте площадки.

"Касса ГБУК города Москвы "ММДМ" приостанавливает работу с 28.03.2020 года по 30.04.2020 года", - говорится в уведомлении.

Вернуть билеты на отмененные или перенесенные с 17 марта по 30 апреля мероприятия можно будет в кассах дома музыки в течение 30 суток со дня снятия режима самоизоляции, уточнили в администрации площадки. Деньги за билеты на отмененные мероприятия, приобретенные на сайте ММДМ, будут возвращены автоматически.

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Мероприятия до 1 мая также перенесены или отменены в залах Московской филармонии, в "Зарядье" и "Крокус сити холле", согласно информации на сайтах площадок.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил все введенные в столице из-за коронавируса ограничения до 1 мая. Жители города всех возрастов по-прежнему должны соблюдать режим домашней самоизоляции. Выходить из дома разрешается на работу, если она не приостановлена, в ближайший магазин или аптеку, выгулять домашнее животное или вынести мусор.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случаев). Умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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