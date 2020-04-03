Москва может ощутить проблемы с бюджетом по итогам второго квартала 2020 года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Москва может ощутить удар по бюджету по итогам второго квартала текущего года, сообщил в пятницу в интервью Первому каналу мэр столицы Сергей Собянин.
"Запас у Москвы есть, мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки <...> Пока, в принципе, ситуация в первом квартале более-менее стабильная", - сказал он. "Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по второму кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет", - добавил он.
Собянин также рассказал, что сейчас финансовая нагрузка, налагаемая необходимостью поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, распределена между Фондом социального страхования (ФСС), бюджетом города и работодателями, но при необходимости она может быть увеличена. "Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и, конечно, поддерживать и бизнес, и граждан, которые находятся в такой сложной ситуации", - отметил мэр.
Он подчеркнул, что в Москве введен "больший порог" для выплаты пособий по безработице, его сделали больше, чтобы поддержать граждан. Важно также, по словам мэра, чтобы люди, которые попали в условия нерабочих дней, не оказались без средств из-за отсутствия зарплаты.
"Это люди, которые находятся в отпусках и получают в режиме неработающих, но получают заработную плату от своих предприятий, - сказал Собянин, добавив, что много и тех, кто находятся на больничном. - Все граждане старше 65 лет работающие получают больничные листы, соответственно, оплачивает Фонд социального страхования <...> А также граждане, которые подверглись самоизоляции, те, которые приехали из за границы - они тоже находятся на больничном".
О вирусе и мерах в Москве
В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.
В новость были внесены изменения (16:18 время мск) — добавлены подробности по тексту.