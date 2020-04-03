Москва может ощутить проблемы с бюджетом по итогам второго квартала 2020 года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Москва может ощутить удар по бюджету по итогам второго квартала текущего года, сообщил в пятницу в интервью Первому каналу мэр столицы Сергей Собянин.

"Запас у Москвы есть, мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки <...> Пока, в принципе, ситуация в первом квартале более-менее стабильная", - сказал он. "Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по второму кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет", - добавил он.

Собянин также рассказал, что сейчас финансовая нагрузка, налагаемая необходимостью поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, распределена между Фондом социального страхования (ФСС), бюджетом города и работодателями, но при необходимости она может быть увеличена. "Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и, конечно, поддерживать и бизнес, и граждан, которые находятся в такой сложной ситуации", - отметил мэр.