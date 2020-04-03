{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Москва может ощутить проблемы с бюджетом по итогам второго квартала 2020 года

Мэр города Сергей Собянин отметил, что в настоящее время ситуация более-менее стабильная

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Москва может ощутить удар по бюджету по итогам второго квартала текущего года, сообщил в пятницу в интервью Первому каналу мэр столицы Сергей Собянин.

"Запас у Москвы есть, мы частично оптимизировали расходы, частично у нас были переходящие остатки <...> Пока, в принципе, ситуация в первом квартале более-менее стабильная", - сказал он. "Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по второму кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет", - добавил он.

Собянин также рассказал, что сейчас финансовая нагрузка, налагаемая необходимостью поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, распределена между Фондом социального страхования (ФСС), бюджетом города и работодателями, но при необходимости она может быть увеличена. "Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и, конечно, поддерживать и бизнес, и граждан, которые находятся в такой сложной ситуации", - отметил мэр.

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

Он подчеркнул, что в Москве введен "больший порог" для выплаты пособий по безработице, его сделали больше, чтобы поддержать граждан. Важно также, по словам мэра, чтобы люди, которые попали в условия нерабочих дней, не оказались без средств из-за отсутствия зарплаты.

"Это люди, которые находятся в отпусках и получают в режиме неработающих, но получают заработную плату от своих предприятий, - сказал Собянин, добавив, что много и тех, кто находятся на больничном. - Все граждане старше 65 лет работающие получают больничные листы, соответственно, оплачивает Фонд социального страхования <...> А также граждане, которые подверглись самоизоляции, те, которые приехали из за границы - они тоже находятся на больничном".

О вирусе и мерах в Москве

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

В новость были внесены изменения (16:18 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Канатная дорога в Москве приостанавливает работу из-за коронавируса
Ограничения будут действовать до момента снятия режима самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС