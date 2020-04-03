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Два путепровода над путями МЦК построят на участке Северо-Восточной хорды

Они расположатся недалеко от станции метро "Владыкино"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Обе эстакады над путями МЦК спроектированы в рамках шестого участка строительства Северо-Восточной хорды иОни , сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"Каждая развязка будет иметь по две полосы движения. Длина их составит около 150 м. Один из путепроводов будет соединять Сусоколовское шоссе с хордой, второй будет разворотным и послужит для съезда с хорды на улицу", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Эстакады значительно улучшат автомобильную ситуацию в близлежащих районах. Также сквозные магистрали разгрузят центр города. Само Сусоколовское шоссе будет реконструировано и соединено с Алтуфьевским. Помимо этого, на этом участке будут реконструированы следующие улицы: 3-й Нижнелихоборский проезд, ул. Станционная, проектируемый проезд 1564А, ул. Ботаническая, ул. Гостиничная, Гостиничный проезд, а также круговое пересечения на Сигнальном проезде.

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