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Концентрация вредных веществ вблизи автотрасс в Москве снизилась на 30%

Снижение интенсивности движения личного автотранспорта на 3 апреля составило около 62%
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Вблизи автотрасс в Москве концентрация вредных веществ в воздухе снизилось на 30% по сравнению с концом марта - началом апреля 2019 года. Об этом в пятницу ТАСС рассказали в пресс-службе Мосэкомониторинга.

"Вблизи автотрасс в Москве концентрации оксида углерода и диоксида азота оказались на 30% ниже, чем в начале апреля 2019 года, а оксида азота и взвешенных веществ РМ10 - 50-55%", - пояснили в пресс-службе.

Снижение трафика на дорогах и его влияние на уровень загрязнения воздуха хорошо прослеживается в "часы пик". В обычные дни отмечается два "пика" концентраций - утренний и вечерний.

"На этой же неделе в понедельник и вторник обычного роста концентрации в этот период практически не прослеживается, колебания уровня загрязнения в течение всего дня незначительные. Концентрации оксида углерода в "часы пик" вблизи автотрасс ниже обычных в среднем в 1,5 раза, взвешенных частиц - в 2,2 раза", - пояснили в Мосэкомониторинге. Также снижение интенсивности движения личного автотранспорта на 3 апреля составило около 62%. Такие показатели явились дополнительным фактором, повлиявшим на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в столице.

"На жилых территориях средние концентрации по сравнению с обычными рабочими днями весны 2019 года снизились на 30-70%. А в "часы пик" роста загрязнения практически не прослеживается, концентрации, например, оксида азота в эти периоды в 4 раза ниже, чем в "часы пик" обычных дней", - пояснили в пресс-службе.

По предварительным прогнозам метеорологов, в предстоящие выходные дни сохранятся метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере. Учитывая в целом общее снижение объема выбросов автотранспорта, в Москве в ближайшие дни сохранится низкая степень загрязнения воздуха.

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