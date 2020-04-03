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Музей Победы в ответ на демонтаж памятника Коневу в Чехии открыл выставку о маршале

Онлайн-выставка включает около 150 фотографий, а также редкие документы, которые рассказывают о жизненном пути Ивана Конева

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Музей Победы, расположенный на Поклонной горе в Москве, в ответ на демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Чехии разместил в пятницу на своем сайте онлайн-выставку, посвященную памяти маршала. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе музея.

Ранее в пятницу памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала. Об этом информировал журналистов пресс-секретарь района Прага-6 Ондржей Шрамек. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек резко осудил действия муниципальных властей. Посольство РФ в Чехии также выразило возмущение демонтажем памятника.

"В ответ на снос монумента маршалу Коневу в Праге Музей Победы 3 апреля разместил на сайте онлайн-выставку памяти солдатского маршала. Уникальные материалы из фондов музея представят Ивана Степановича Конева не только как великого полководца и освободителя чешской столицы, но и любящего и заботливого семьянина", - рассказали в пресс-службе Музея Победы.

Виртуальная экспозиция включает около 150 фотографий, а также редкие документы, которые расскажут о жизненном пути Ивана Конева. "Виртуальные посетители узнают о первых шагах на службе Родине выходца из крестьянской семьи, о проявленном в годы Великой Отечественной полководческом таланте, о послевоенных буднях. Выставка раскроет многогранный характер деятельности крупнейшего военачальника, выдающегося государственного и общественного деятеля, талантливого публициста", - добавили в музее.

Там напомнили, что памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Причем он возводился на средства жителей в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма. Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года.

Памятник маршалу, согласно высказываниям представителей властей района Прага-6, в будущем планируется установить в "Музее XX века". Средства на его создание вроде бы готова выделить мэрия Праги. Пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен памятник Коневу. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Его инициатором был староста района Ондржей Коларж.

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