Московские школьники смогут освоить кинопроизводство с помощью онлайн-конкурса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Конкурс фильмов о советских спортсменах-героях Великой Отечественной войны, в ходе которого мастера кино расскажут школьникам об основах кинопроизводства, откроется в Москве в апреле. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе городского департамента образования и науки.

"Центр патриотического воспитания и школьного спорта проводит конкурс сценариев "Советские спортсмены - герои войны". Онлайн-регистрация начинается 6 апреля. Школьники освоят этапы кинопроизводства на дистанционных мастер-классах с известными актерами, режиссерами и операторами, а также научатся писать сценарии военно-патриотических фильмов", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что с 6 по 27 апреля от школ принимаются заявки на участие и конкурсные работы: участникам нужно выбрать советского спортсмена - героя Великой Отечественной войны и подготовить сочинение, готовый сценарий или подробное описание идеи видеофильма о нем. Также участникам необходимо записать короткое видеообращение и рассказать о выбранном герое и идее своего фильма. Авторы 20 лучших сценариев в период с 12 по 22 мая пройдут во второй этап и смогут обучиться сценарному мастерству, съемке и монтажу документальных исторических фильмов.

Мастер-классы для детей, которые в зависимости от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции пройдут в очном или дистанционном формате, будут вести известные актеры, режиссеры-документалисты, монтажеры, операторы-постановщики и сценаристы. Лекции будут доступны также в виде вебинаров.

А на третьем этапе, который пройдет с 22 мая по 1 июня, школьники будут снимать свой короткометражный фильм. Победителей объявят до 31 августа по итогам открытого голосования. Авторов пяти лучших работ пригласят для работы над документальным историческим фильмом совместно со съемочной группой федерального телеканала.