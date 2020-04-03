Московский транспорт будет работать по графику рабочего дня во время режима самоизоляции

"Продолжается режим самоизоляции. И чтобы тем, кто все же должен пользоваться городским транспортом, было удобнее соблюдать дистанцию (не меньше 1,5-2 м), мы скорректировали расписание. Вся система метро - Мосметро, МЦК, МЦД - работает в режиме рабочего дня", - говорится в публикации.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Общественный транспорт в Москве будет работать по графику рабочего дня во время режима самоизоляции, в том числе столичный метрополитен и наземный общественный транспорт. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-аккаунте пресс-службы столичного департамента транспорта.

Там отметили, что около 300 наиболее популярных маршрутов наземного транспорта будут также работать в режиме рабочего дня. Остальные маршруты работают в режиме, приближенном к рабочему, с учетом того, что часть предприятий временно не работают (например, "Рено"). По всем маршрутам установлен практический онлайн-мониторинг.

Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что столичный общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Отмечалось, что указ мэра Москвы о самоизоляции для всех групп граждан для профилактики распространения коронавирусной инфекции не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта. Также в обычном режиме будут работать службы такси. Как сообщалось, жители столицы на машине могут доехать до магазина, который расположен на некотором удалении от дома. Пешком при этом можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

В России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.