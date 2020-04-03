Сумма отсрочек от уплаты налогов для предприятий в Москве составила 11,5 млрд рублей

"Мы подготовили и приняли уже два пакета мер поддержки. Вторым пакетом мы расширили не только сферы, на которые эти меры поддержки распространяются, но и, соответственно, механизмы. Так, мы предоставили отсрочку по уплате налога на имущество и земельного налога для организаций, которые попали в сферы, наиболее пострадавшие от складывающейся ситуации, до конца года, и предоставили отсрочку по торговому сбору, - сумма этой отсрочки составляет 11,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сумма отсрочек от уплаты налога на имущество, земельного налога и торгового сбора до конца 2020 года для столичных предприятий, наиболее пострадавших от ограничения деятельности при режиме самоизоляции, составляет 11,5 млрд рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Он добавил, что власти были вынуждены ограничить некоторые сферы экономики в обычном формате их функционирования, в том числе предприятия общепита, ряд бытовых услуг.

"Когда мы говорим о предприятиях, промышленных предприятиях, офисных работниках, то в этой части ограничения не так сильно сказались на их функционировании. Мы на сегодняшний момент понимаем, что порядка 3 млн человек посещают свои рабочие места, еще порядка 2,8 млн человек работают дистанционно, и это составляет более 80% от занятых в нашей экономике. Поэтому, безусловно, введенные ограничения отразились <...> на формате работы, <...> но ни в коем случае не парализовали работу московских предприятий и экономическую жизнь столицы", - сказал Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.