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Району Крюково присвоено звание района воинской доблести Москвы

В декабре 1941 года на территории нынешнего района Крюково шли бои, в ходе которых удалось отразить наступление пехотных и танковых соединений вермахта

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Району Крюково, расположенному в Зеленоградском административном округе столицы, присвоено звание района воинской доблести Москвы. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В целях увековечивания памяти защитников Отечества, отличившихся в сражениях, проявивших мужество, стойкость и героизм в боях, проходивших на территории района Крюково города Москвы в период Великой Отечественной войны присвоить почетное звание "Район воинской доблести города Москвы" району Крюково города Москвы", - говорится в указе.

В декабре 1941 года на территории нынешнего района Крюково шли бои, в ходе которых соединения 16-й армии генерала-лейтенанта Константина Рокоссовского (среди них была Панфиловская дивизия) отразили наступление пехотных и танковых соединений вермахта.

История территории

Бывший поселок городского типа Крюково изначально и до середины XIX века располагался на территории будущего столичного района Старое Крюково, к северу-востоку от построенной в 1851 году одноименной железнодорожной станции Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги, рядом с которым впоследствии возник поселок железнодорожников. В 1938 году деревня Крюково, поселок железнодорожников и деревня Скрипицыно были официально объединены в поселок Крюково.

В 1941 году во время Битвы за Москву в районе станции Крюково проходила линия обороны советских войск. В 1970 году территория поселка к северу от железной дороги (ныне эта часть образует район Старое Крюково) была передана городу Зеленограду, который входит в состав Москвы. Дальнейшее развитие оставшейся, южной, части поселка было запланировано через присоединение к нему деревень Каменка, Михайловка и Александровка и переносом центра в Михайловку. Однако уже в 1987 году эти и ряд других территорий были также присоединены к городу Зеленограду и ныне образуют район Крюково.

2 декабря 1966 года из братской могилы в районе подмосковного Зеленограда, который сейчас входит в состав Москвы, у бывшей железнодорожной станции Крюково были эксгумированы останки воина без знаков различия и документов. Затем прах Неизвестного Солдата был перевезен в Александровский сад, где на месте его захоронения открыт мемориал "Могила Неизвестного Солдата" и зажжен Вечный огонь.

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