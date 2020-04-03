{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Суд приостановил деятельность ТЦ "Горбушкин Двор", который продолжал работу вопреки указу

Запрет эксплуатации помещений действует в течение 30 суток

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приостановил на 30 суток деятельность торгового центра "Горбушкин Двор", который продолжил работу, несмотря на указ мэра. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил юридическому лицу ООО "Директ менеджмент" административное наказание в виде приостановки деятельности и запрета эксплуатации помещений на срок 30 суток, признав виновным по 6.3 КоАП РФ", - сказали в суде. Решение было вынесено 2 апреля.

Согласно постановлению, торговый центр допустил нарушения, а именно "невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции". В ТЦ осуществляли торговлю павильоны, в том числе магазины электроники, работа которых запрещена указом мэра Москвы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сумма отсрочек от уплаты арендных платежей для предприятий Москвы составила 4,6 млрд руб.
По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, ряд собственников помещений, которые сдают их в аренду, снизят арендную плату для своих арендаторов не менее, чем в два раза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС