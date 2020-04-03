Суд приостановил деятельность ТЦ "Горбушкин Двор", который продолжал работу вопреки указу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приостановил на 30 суток деятельность торгового центра "Горбушкин Двор", который продолжил работу, несмотря на указ мэра. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил юридическому лицу ООО "Директ менеджмент" административное наказание в виде приостановки деятельности и запрета эксплуатации помещений на срок 30 суток, признав виновным по 6.3 КоАП РФ", - сказали в суде. Решение было вынесено 2 апреля.

Согласно постановлению, торговый центр допустил нарушения, а именно "невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции". В ТЦ осуществляли торговлю павильоны, в том числе магазины электроники, работа которых запрещена указом мэра Москвы.