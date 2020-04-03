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Пандемия коронавируса нового типа

Ректор МГУ распорядился с 6 апреля начать обучение в вузе дистанционно

Соответствующий указ подписал ректор вуза Виктор Садовничий

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ, по которому 6 апреля в вузе завершаются каникулы. Студенты будут обучаться дистанционно, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС приказа.

Министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам страны возобновить учебный процесс 6 апреля в дистанционном формате. В конце марта министр распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики распространения коронавируса.

"Продолжить осуществление учебного процесса в Московском университете с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения", - говорится в документе.

Президент Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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