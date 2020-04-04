Полицейский автомобиль столкнулся с такси на Варшавском шоссе в Москве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате столкновения полицейского автомобиля с машиной такси на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Варшавском шоссе произошло столкновение полицейского автомобиля и такси, в результате чего служебная машина полиции перевернулась на крышу. По предварительной информации, один человек пострадал, который находился в такси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины ДТП.